У Миколаєві двом молодикам повідомлено про підозру в розбійному нападі на неповнолітнього

До відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління надійшов сигнал від місцевої мешканки про те, що біля будинку по вул. Пилипа Орлика двоє невідомих напали на її 14-річного сина, побили та відібрали мобільний телефон.

У присутності батьків поліцейські опитали підлітка та, з’ясувавши прикмети нападників, розпочали оперативно-розшукові заходи. Правоохоронці з’ясували, що до розбійного нападу причетні двоє місцевих жителів 17-ти і 18-ти років, та встановили їхнє місцезнаходження.

За розбійний напад, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України), слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вручили зловмисникам повідомлення про підозру, а суд найближчим часом обиратиме їм запобіжні заходи.

Телефон потерпілого поліцейські вилучили та повернуть після проведення слідчих дій. За вказаний злочин юнакам загрожує до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області