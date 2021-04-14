У Миколаєві нетверезий водій маршрутки тікав від патрульних, травмувавши правоохоронця

У Миколаєві водій травмував патрульного

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Миколаївській області, передає Depo.Миколаїв.

У Миколаєві на пров. 5-му Парниковому патрульні зупинили 45-річного водія маршрутки. Чоловік почув, що на нього зараз будуть складати адмінпротокол за керування напідпитку.

Водій, коли почув це, різко зрушив з місця та травмував патрульного. Правоохоронець отримав забої під час цього «маневру».

Водію інкримінують порушення ч. 2 ст. 342 КК України «Опір працівникові правоохоронного органу». Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме правопорушнику запобіжний захід. Досудове слідство триває.