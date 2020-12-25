У Миколаєві невідомі захопили приватне підприємство на території нафтобази

Група чоловіків увірвалася на територію нафтобази близько 9 ранку.

У Миколаєві група невідомих чоловіків захопила приватне підприємство на території нафтобази.

Група осіб проникла на територію нафтобази близько 9 ранку 25 грудня, повідомили на сторінці поліції Миколаївської області у Facebook.

«Попередньо встановлено, що вимоги сторін носять цивільно-правовий характер, проте поліція з’ясовує всі обставини», — зазначили правоохоронці.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції та Управління поліції охорони.

Поліція перевіряє законність наданих сторонами документів. // LB.ua