У Миколаєві поліцейські затримали шахрая, який виманив у літньої жінки 9 тис. грн «на лікування її родички» (фото)

21 червня до поліції звернулась 81-річна пенсіонерка з повідомленням про те, що на її стаціонарний телефон надійшов дзвінок, як їй тоді здалось від сестри, яка сповістила, що впала до колодязя і терміново потрібні кошти на лікування.

Через деякий час до бабусі прийшов незнайомець та сказав, що старенька може передати гроші через нього. Оскільки тієї суми, яку назвав зловмисник у пенсіонерки не було, жінка позичила частину у сусідки й віддала шахраєві 9000 гривень. Вже згодом постраждала зв’язалась із родичкою та зрозуміла, що стала жертвою афериста.

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області встановили причетну до злочину особу. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Поліцейські доставили зловмисника до відділення поліції № 2, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

У шахрая поліцейські вилучили грошові кошти потерпілої, які найближчим часом будуть їй повернуті.

За процесуального керівництва прокуратури вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Також правоохоронці перевіряють причетність афериста до аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області