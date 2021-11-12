У Миколаєві посадовицю облуправління Держгеокадастру затримали на хабарі у 100 тисяч гривень

Протиправну діяльність керівниці відділу викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Начальниця відділу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області вимагала від місцевого мешканця 100 000 гривень неправомірної вигоди. За цю суму обіцяла вирішити земельні питання, а саме розпаювання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, присвоєння кадастрових номерів та внесення відомостей до державного реєстру.

11 листопада жінку затримали під час отримання коштів, які вилучили правоохоронці.

Зловмисниця затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України