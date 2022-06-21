У Миколаєві припинено діяльність каналу з постачання та збуту зброї та боєприпасів

Злочинне угруповання налагодило у регіоні схему поставки зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв із місць проведення активних бойових дій на Миколаївщині. Через спільників вони продавали різні види озброєння зацікавленим особам. Нині зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення.

Спецоперація проводилась слідчими слідчого управління поліції спільно з співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва прокуратури та силової підтримки спецпризначенців.

17 червня за результатами проведення досудового розслідування за ст.263 КК України, розпочатого слідчими слідчого управління, та вжитих заходів, правоохоронці задокументували низку фактів збуту фігурантами зброї – автоматів Калашникова із боєприпасами до них, а також кілька одиниць РПГ-22. Усе це зловмисники отримали з місць проведення активних бойових дій. Автомати Калашникова фігуранти продавали за 1000 доларів США, а ціна РПГ-22 – складала 500 доларів США.

Під час санкціонованих обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили близько 50 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом.

Усе вилучене слідчі направили на експертизу.

Двох членів угруповання затримали у порядку ст. 208 КПК України. Нині їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене групою осіб. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до нелегального збуту зброї.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

Національна поліція України