У Миколаєві шахрайський «call-центр» викрадав гроші з банківських карток

Декілька офісів у різних куточках обласного центру, 62 одиниці комп’ютерної та мобільної техніки, майже 190 сім-карток різних операторів та близько 30 операторів виявили кіберполіцейські разом із дізнавачами під час санкціонованих обшуків у call-центрі.

Шайхрайську схему викрили оперативники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області ДКП НПУ спільно з дізнавачами Миколаївського районного управління поліції та оперативниками управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській бласті, за процесуального керівництва прокуратури та силової підтримки спецпризначенців.

Поліцейські встановили, що організував діяльність центру 28-річний житель Миколаєва, допомогу в пошуку і вербуванні операторів йому надавали дві місцеві мешканки. Шахраї орендували офісні приміщення, які облаштовували необхідною оргтехнікою та методичними матеріалами для навчання «співробітників». Після проходження навчання кандидат повинен був скласти іспит на знання алгоритму дій «дзвінок співробітника правоохоронних органів» та «дзвінок співробітника банку», після якого допускався до роботи в call-центрі.

Потім, використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники спершу випитували у громадян інформацію про реквізити банківських карток, а, отримавши доступ до рахунків, виводили гроші на підконтрольні рахунки. Щоб у співрозмовників не виникало жодних підозр вони розробили цілу схему та діяли відповідно до інструкцій, представляючись слідчими та працівниками банківських установ.

У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили з офісів call-центру 33 системних блоки, 2 ноутбуки, 27 мобільних телефонів, 189 сім-карток різних мобільних операторів та банківські картки, а також документи, що підтверджують протиправну діяльність. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно центру, а всю вилучену техніку направили на експертизу.

Нині триває досудове розслідування, розпочате за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Правоохоронці вживають заходів для встановлення кола осіб, що постраждали від дій шахраїв, та загальну суму завданих збитків громадянам.

Як вберегтися від подібних дій шахраїв: Вам телефонують і під різними приводами випитують персональні дані або дані банківської картки, паролі? Необхідно припинити розмову, щоб не втратити гроші.

За жодних умов не розкривайте такі реквізити карток:

— термін дії карти;

— CVV-код;

— банківський sms-пароль.

Також не переходьте за посиланнями, які вам надсилають у sms.

Щоб захиститися:

— припиніть розмову та самостійно зателефонуйте до банку або зверніться до найближчого його відділення;

— не виконуйте в банкоматі або терміналі інструкції, які вам надають телефоном.

Як діяти.

Якщо ви піддалися шахрайській провокації та повідомили шахраям реквізити своєї картки, потрібно негайно заблокувати вашу картку та звернутись із заявою до поліції.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області