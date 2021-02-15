У Миколаєві у ватажка злочинного угруповання вилучили зброю та психотропи й канабіс на мільйон гривень

Нагадаємо, 2 лютого правоохоронці припинили злочинну діяльність угруповання, яке виготовляло й збувало амфетамін.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ провели додаткові санкціоновані обшуки у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

В автомобілі та гаражному приміщенні, що винаймав 34-річний мешканець Миколаєва, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, і позиціонує себе наближеною особою до кримінальних кіл та «смотрящим» за мікрорайоном, поліцейські вилучили амфетамін у різних ємностях вагою понад 150 грамів, зокрема розфасований. Також вилучено 17 пакетів психотропних грибів, електронні ваги, зіп-пакети, понад 4 кілограми канабісу у коробках та у подрібненому стані та інше.

В ході оперативних закупок було встановлено, що сам ватажок і продавав наркотичні та психотропні речовини у себе вдома.

Також у ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили вибухонебезпечні предмети та речовини: пластид, тротилові шашки, сім гранат Ф1, РГД-5, ВОГ 25, понад 20 метрів детонуючого, електродетонуючого кабелю та вогнетривкого шнура, підривачі, сім пістолетів та два саморобні револьвери. Окрім того, вилучено три рушниці та 83 набої до них, 190 набоїв калібру 7,62 мм, 5, 45 мм, 9 мм, 5,6 мм, 22 вибухових пакети різного маркування, 55 сигнальних та освітлювальних ракет, реактивних патронів, детонаторів різних моделей, у т.ч. УЗРГМ та електродетонатори, 21 капсуль та частини детонаторів, 12 ножів та меч «катана», два кастети, спецприлад для блокування радіосигналу.

Наразі усе вилучене направлено на експертизу. Тривають подальші слідчі дії. Вирішується питання щодо надання додаткової кваліфікації події.

Нагадаємо, 2 лютого слідчі та оперативниками оперативно-розшукового відділу Херсонського прикордонного загону за силової підтримки спецпризначенців КОРД та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили злочинну діяльність угруповання, яке виготовляло й збувало амфетамін.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що троє мешканців Миколаєва 34-х, 35-ти та 43-х років займалися незаконним збутом наркотичних засобів і психотропних речовин, які виготовляли за місцем проживання одного зі зловмисників. Наркотичні засоби зловмисники розповсюджували серед оточення знайомих.

Усі трьох фігурантів слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із прокуратурою їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області