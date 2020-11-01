У Миколаєві затримали чоловіка, який облив хімічною речовиною своїх дітей та жінку
Наразі зловмисникові слідчі оголосили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Повідомлення про те, що до місцевої лікарні з хімічними опіками доставлені 33-річна жінка та двоє її дітей, 15-ти та одного року, поліцейські отримали ввечері 31 жовтня від медиків.
У ході проведення слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодженя мешканці райцентру та її дітям під час сварки завдав 31-річний співмешканець, який у стані алкогольного сп’яніння повернувся додому. Нетверезий чоловік схопив пляшку, у якій знаходилась невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку.
Наразі потерпілі знаходяться у медичних закладах.Зловмисника ж поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство», за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Пляшку, у якій знаходилась невстановлена рідина, поліцейські вилучили та направили на експертизу. За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом буде обраний запобіжний захід.
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