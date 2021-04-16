У Миколаєві затримали організовану групу, яка займалася збутом метадону та намагалася підкупити посадовця поліції

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з працівниками поліції Миколаївщини викрили злочинну групу осіб, яка розповсюджувала особливо небезпечний наркотик – метадон. Аби діяти безперешкодно, дилери пообіцяли начальнику підрозділу поліції щомісячні хабарі. За процесуального керівництва прокуратури, п’ятьом учасникам угруповання вже повідомлено підозру.

Працівники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили діяльність на території Миколаєва групи осіб, яка налагодила збут особливого небезпечного наркотичного засобу – метадон. Причетними до злочинного бізнесу виявилися п’ятеро місцевих мешканців — троє жінок та двоє чоловіків, віком від 29 до 49-ти років.

Щоби уникнути проблем з правоохоронними органами, зловмисники звернулися до начальника Управління протидії наркозлочинності (УПН) у Миколаївській області ДПН Нацполіції та запропонували йому хабаря – 15 000 гривень щомісяця. Про корупційну пропозицію посадовець поліції відразу доповів керівництву та працівникам внутрішньої безпеки НПУ.

За матеріалами УДВБ НПУ слідчим управлінням поліції Миколаївщини внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Спільними діями працівники поліції, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури, задокументували факт надання обіцяного щомісячного хабаря посадовцю поліції та вилучили предмет злочину. Також проведено оперативну закупку наркотовару.

За фізичної підтримки бійців КОРДу та поліції особливого призначення усіх учасників наркогрупи затримано. Проведено санкціоновані обшуки. Під час заходів виявлено і вилучено наркотичні засоби, грошові кошти, мобільні телефони та банківські картки.

Слідчі поліції наразі оголосили про підозру зловмисникам. В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України їх затримано. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу. За збут наркотиків у складі організованої групи фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Триває подальше слідство.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України