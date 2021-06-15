У Миколаєві затримали серійну шахрайку, яка за схемою «ваш родич у поліції» ошукала пенсіонерів на чверть мільйона

Аферистка представлялась жертвам адвокатом їхніх родичів, й приходила додому вирішувати питання про непритягнення їх до відповідальності. Зловмисниця обґрунтовано підозрюється у вчиненні восьми таких епізодів, та за рішенням суду наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від 87-річного місцевого мешканця про те, що декілька хвилин тому його ошукала невідома жінка. Зі слів заявника, спочатку йому зателефонувала нібито внучка, й плачучи сказала, що знаходиться у поліції, тому що завдала тілесних ушкоджень чоловіку, потім слухавку взяв слідчий, підтвердив ситуацію та повідомив, що зараз до пенсіонера прибуде адвокат дівчини.

Невдовзі на порозі квартири потерпілого по вул. Лазурній з’явилась незнайомка, представилась адвокатом і запропонувала чоловіку вирішити питання про уникнення його внучкою відповідальності за 25 000 гривень. Коли вже псевдоадвокат пішла з грошима заявника, чоловік зв’язався із донькою та з’ясував, що з нею все гаразд.

Завдяки своєчасному зверненню постраждалого в поліцію оперативники Управління карного розшуку швидко встановили місцезнаходження зловмисниці, яка втекла на таксі, та спільно зі співробітниками Миколаївського районного управління поліції затримали її.

Разом із жінкою, яку упізнав постраждалий, в салоні авто також знаходилась 35-річна раніше судима за майнові та пов’язані з незаконним обігом наркотиків злочини мешканка Миколаєва – її причетність до вчинення шахрайства наразі перевіряється.

Поліцейські вилучили у аферистки мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів, а також грошові кошти потерпілого пенсіонера, які після проведення необхідних слідчих дій будуть йому повернуті.

Слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 26-річну раніше судиму за майнові злочини, у тому числі за шахрайські дії, зловмисницю у порядку ст. 208 КПК України та під процесуальним керівництвом прокуратури жінці повідомили про підозру у вчиненні восьми фактів шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

Аферистку впізнали постраждалі мешканці обласного центру – пенсіонери, віком від 81 до 90 років. Шахрайка ошукала стареньких на загальну суму 260 000 гривень.

Відомо, що зловмисниця вчиняла вказані злочини, перебуваючи на іспитовому терміні відбування покарання за пограбування. Відповідно до санкції інкримінованої статі їй загрожує до трьох років ув’язнення.

Віддл комунікації поліції Миколаївської області