У Миколаєві затримали таксиста, який чинив опір патрульному, заподіявши йому тілесні ушкодження

Сьогодні, 5 грудня, вранці піший наряд патрульних поліцейських у Інгульському районі Миколаєва за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль таксі Hyundai.

На вимогу поліцейських 56-річний водій зупинився, але був незгоден із тим, що скоїв правопорушення. Коли ж один із патрульних запропонував переглянути відео моменту порушення правил дорожнього руху, чоловік грубо висловився на адресу правоохоронців та, вчиняючи опір, різко рушив з місця, наїхавши заднім колесом свого автомобіля патрульному на ногу.

Передавши інформацію, через декілька хвилин інший екіпаж патрульних поліцейських зупинив таксиста-правопорушника за декілька кварталів від місця скоєння злочину.

Чоловіка правоохоронці доставили до Інгульського відділу поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

«Опір поліцейському під час виконання службових обов’язків, та ще й наїзд на правоохоронця – я розцінюю як зазіхання на правовий порядок всього суспільства. Поліцейський, його життя та здоров’я, його форма, кожен його погон або шеврон – недоторкані. Це – закон. І на Миколаївщині буде так і тільки так. Якщо порушить поліцейський – він буде відповідати, і для цього є відповідні компетентні органи. Чіпати поліцейського не можна – і я ставлю крапку на тому», — підкреслив начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

За процесуальної підтримки місцевої прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України «Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавленням волі на строк до двох років.

Найближчим часом суд обтиратиме правопорушнику запобіжний захід. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області