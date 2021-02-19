У Миколаєві затримано злочинне угруповання рекетирів, яке тероризувало мешканців регіону

Озброєних ватажків банди затримали бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ. У них було вилучено два бойових пістолети.

Зловмисники тримали у страху місцевих мешканців: погрожували вбивством і таким способом вимагали гроші для наповнення «каси» кримінальних кіл регіону, утримання «злодіїв у законі» та злочинців, засуджених до позбавлення волі.

Основною їх ціллю були місцеві підприємці. Співробітниками спецслужби було задокументовано факт «вибивання» майже 37 тисяч доларів.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників банди.

Перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших тяжких злочинів.

Служба безпеки України