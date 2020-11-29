У Миколаєві знайшли тіла подружжя з вогнепальними пораненнями

Ввечері 29 листопада до поліції надійшло повідомлення від жінки, що у будинку вона виявила своїх батьків, яких прийшла провідати, без ознак життя.

На місце події прибули керівництво ГУНП в Миколаївській області, слідчо-оперативна група та керівництво Заводського відділу поліції, судово-медичний експерт та прокурор.

Оглянувши тіла загиблих, поліцейські попередньо встановили, що ймовірно 58-річний чоловік наніс вогнепальне поранення своїй 46-річній дружині, а потім застрелився.

Інформація про вказаний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.

Для встановлення остаточної причини смерті тіла, а також пістолет з якого здійснені постріли будуть направлені на проведення експертизи.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області