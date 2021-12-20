У Миколаївському районі за нанесення смертельне побиття знайомого затримали 53-річного чоловіка

16 грудня до поліції надійшло повідомлення від мешканки с. Михайлівка Спепівської територіальної громади Миколаївського району про те, що помер її співмешканець.

На місці події поліцейські з’ясували, що декілька днів тому до потерпілого додому прийшов його знайомий. Між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник почав бити власника помешкання, а згодом пішов. Того ж дня заявниця викликала лікарів, однак 36-річний чоловік від госпіталізації відмовився, а через декілька днів помер.

У ході розслідування поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 53-річний чоловік, який перебував в розшуку за вчинення аналогічного злочину.

Вжитими слідчо-розшуковими заходами правоохоронці розшукали зловмисника та доставили до відділку поліції.

Наразі за процесуальної підтримки прокуратури вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Невдовзі зловмиснику буде обрано запобіжний захід. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області