У Міноборони відповіли на звинувачення через матеріал про закупівлі продуктів для ЗСУ

В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.

Про це повідомило Міноборони України.

За інформацією журналістів, які посилалися на отриманий у розпорядження контракт, загальна вартість складеної угоди – 13,16 мільярда гривень. У матеріалі йдеться, що військовим закуповують яйця по 170 грн за десяток (тобто, по 17 грн за штуку), кілограм картоплі за 22 гривні, курячі стегна по 120 гривень за кілограм, огірки по 100 гривень за кілограм тощо. Водночас ціна в супермаркетах значно нижча.

Міноборони пообіцяло звернутися до СБУ для розслідування через поширені дані.

“Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міністр оборони Олексій Резніков вчора (21 січня – ред.) особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслухати інформацію про закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР”, – зазначено у повідомленні.

Відомство заявило, що у них нульова толерантність до корупції. Подробиці міністерство оприлюднить після засідання комітету Ради. // Букви