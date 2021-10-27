У місті Кремінна до 9 років за ґратами засуджено чоловіка, який пограбував аптеку та напав на перехожу

За публічного обвинувачення Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області 30-річного місцевого мешканця визнано винним у вчиненні грабежу та розбійного нападу із застосуванням насильства, небезпечного для здоров’я (ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України).

Прокурори у суді довели, що у листопаді 2019 року чоловік, раніше судимий за розбій, на вулиці напав на перехожу з метою заволодіння її майном. Він декілька разів вдарив 44-річну жінку кулаком по голові, від чого остання впала на землю. Однак, через опір потерпілої довести свій злочинний умисел до кінця нападнику не вдалося.

Крім того, наступного місяця засуджений вчинив грабіж в аптечному пункті Кремінської багатопрофільної лікарні. Чоловік, зламавши торговельне вікно, проник до приміщення аптеки, звідки викрав мобільний телефон та 5000 гривень.

Кремінський районний суд Луганської області, оцінивши зібрані в ході досудового розслідування обох тяжких злочинів та надані суду докази, призначив громадянину покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Кремінського відділу

Сєвєродонецької окружної прокуратури)