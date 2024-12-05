У місті Самар на Дніпропетровщині за пограбування затримали 18-річну зловмисницю та її неповнолітнього спільника

На зупинці громадського транспорту підозрювані заволоділи сумкою з грошима потерпілого та втекли.

Злочин стався 3 грудня близько 14-ї години на одній із центральних вулиць міста. На місці події працювала слідчо-оперативна група Новомосковського районного відділу поліції. Поліцейські з’ясували, що фігурантка завела розмову з 54-річним чоловіком, який вийшов з автобуса. Під час розмови підозрювана зірвала з плеча потерпілого сумку, відбігла та перекинула її спільнику.

Оперативники Новомосковського районного відділу поліції встановили місцеперебування грабіжників. Їх затримали та вилучили речові докази.

4 грудня, за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури, слідчі повідомили обом правопорушникам про підозру за ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції