У місті Самар на Дніпропетровщині за пограбування затримали 18-річну зловмисницю та її неповнолітнього спільника
На зупинці громадського транспорту підозрювані заволоділи сумкою з грошима потерпілого та втекли.
Злочин стався 3 грудня близько 14-ї години на одній із центральних вулиць міста. На місці події працювала слідчо-оперативна група Новомосковського районного відділу поліції. Поліцейські з’ясували, що фігурантка завела розмову з 54-річним чоловіком, який вийшов з автобуса. Під час розмови підозрювана зірвала з плеча потерпілого сумку, відбігла та перекинула її спільнику.
Оперативники Новомосковського районного відділу поліції встановили місцеперебування грабіжників. Їх затримали та вилучили речові докази.
4 грудня, за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури, слідчі повідомили обом правопорушникам про підозру за ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Триває слідство.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції