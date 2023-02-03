У Міжгір’ї затримали зловмисника, який убив свого товариша та намагався приховати злочин

Вчора, 2 лютого, вночі до поліції надійшло повідомлення про раптову смерть 50-річного чоловіка у селищі Міжгір’я. За викликом оперативно прибули співробітники слідчо-оперативної групи, для проведення необхідних слідчих дій.

Заявник розповів правоохоронцям, що смерть його товариша, який у нього гостював, настала зненацька та з невідомих йому причин. Однак працівники поліції детально оглянули місце події та тіло померлого та виявили сліди саме насильницької смерті.

В подальшому вдалося встановити, що сам заявник і причетний до смерті потерпілого. Фігурант плутався у показах та врешті зізнався, що між ним та його товаришем того вечора виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс численні тілесні ушкодження своєму гостю.

Усвідомивши, що потерпілий втратив свідомість та не приходить до тями, зловмисник вигадав історію з раптовою смертю та викликав поліцію.

Наразі 53-річного фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого.

Розслідування у справі триває надалі.

За скоєне фігурантові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області