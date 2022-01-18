У Могилеві-Подільському перекрито міжрегіональний канал надходження фальсифікованого алкоголю відомих брендів

Чергову партію недоброякісного підакцизного товару на суму понад 350 тисяч гривень вилучили могилів-подільські поліцейські. Тетрапаки з горілкою відомих світових брендів постачалися для продажу у різних регіонах країни.

За словами начальника Могилів–Подільського районного управління Василя Ободовського, інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, водій якого перевозив чергову партію підакцизного товару сумнівної якості на суму понад 350 тисяч гривень.

Тетрапаки з горілкою відомих торгових брендів без марок акцизного податку вилучені, автомобіль поміщений на арештмайданчик.

За фактом незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відділ комунікації поліції Вінницької області