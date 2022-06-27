У Могилів–Подільському районі затримали зловмисника, який забив до смерті односельця

24 червня оперативники встановили та затримали 37–річного жителя Мурованокуриловецької територіальної громади за підозрою у вчиненні вбивства. Зловмисник дерев’яною лавкою наніс по голові потерпілому численні удари. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. За вчинення особливо тяжкого злочину підозрюваному загрожує 15 років ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення від старости одного з сіл району про те, що у будинку вона виявила мертвим 69-річного господаря.

Прибувши на місце події, працівники поліції виявили на тілі чоловіка ознаки насильницької смерті.

Як розповів керівник Могилів – Подільського районного відділу поліції Василь Ободовський, поліцейські опитали мешканців села та на підставі зібраних речових доказів на місці події встановили особу, причетну до вчинення особливо тяжкого злочину. Ним виявився 37–річний місцевий житель.

Поліцейські затримали чоловіка за місцем проживання.

В ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника слідчі виявили його одяг з слідами крові.

Як з’ясувалось, затриманий прийшов у гості до загиблого. Під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками раптово виникла сварка, а потім бійка. Підозрюваний взяв у руки дерев’яну лавку, що стояла поряд, і почав наносити нею численні удари по голові потерпілому.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Усі причини та обставини злочину будуть встановленні в ході досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області