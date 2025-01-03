У Могилів-Подільському районі поліція затримано чоловіка, причетного до підпалу будинків

Вогнем було знищено два житлових будинки та сінник на одній вулиці. Сума шкоди завданої діями зловмисника встановлюється. Затриманому у процесуальному порядку фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Повідомлення про пожежу на території Ямпільської громади до поліції надійшло 2 січня близько 20-ї години.

Під час проведення на місці події першочергових слідчих дій працівники поліції отримали докази того, що пожежа спалахнула не випадково.

В поле зору працівників поліції потрапив 27-річний місцевий житель. Чоловік раніше притягував до кримінальної відповідальності за крадіжки та викрадення автомобіля.

Причетність до злочину зловмисник не заперечував, і під час проведення з ним слідчих дій – зізнався у вчиненому.

Слідчі встановили, що фігурант спочатку підпалив один з будинків, сінник, а потім ще один будинок.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, останнім часом в будинках не проживали.

За цим фактом розслідується провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області