У Могилів-Подільському районі затримали підозрюваного у зґвалтуванні 44-річної сусідки

21-річного зловмисника, який познущався над сусідкою, оперативники затримали відразу після отримання повідомлення про злочин від потерпілої за місцем його проживання. Молодику загрожує ув’язнення терміном до 5 років.

Близько 6-ї години ранку до поліції за допомогою звернувся налякана 44-річна жителька одного із сіл району.

Зі слів жінки, вночі до її будинку проник сусід та зґвалтував її.

Підозрюваного у вчиненні цього злочину поліцейські розшукали за місцем його проживання. Він перебував в стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом розслідується провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Хлопець знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо повідомлення молодику підозри та обрання запобіжного заходу.

За такий злочин передбачено покарання – до 5 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області