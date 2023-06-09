У Могилів-Подільському районі жінка пропонувала поліцейським ₴20 тис. хабаря за уникнення відповідальності

7 червня у Могилів-Подільському районі власниця магазину намагалась відкупитися від працівників поліції. Аби уникнути адміністративної відповідальності за торгівлю слабоалкогольними напоями без ліцензії на такий вид діяльності, жінка запропонувала правоохоронцям хабар. Стосовно порушниці слідством відкрито кримінальне провадження.

Під час проведення заходів з контролю за обігом підакцизних товарів інспектори сектору реагування патрульної поліції у місцевому магазині задокументували факт торгівлі слабоалкогольними напоями, що підлягає ліцензуванню, без отримання такої ліцензії.

За словами т.в.о. начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Романа Півторацького, під час складання матеріалів про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) та ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності) 51-річна власниця магазину почала умовляти поліцейських «вирішити питання» та запропонувала їм неправомірну вигоду в розмірі 20 000 гривень. Інспектори неодноразово попереджали жінку про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря, але вона продовжувала наполягати.

Задокументувала кримінальне правопорушення слідчо-оперативна група Могилів-Подільського районного відділу поліції.

Окрім адміністративної відповідальності жінка нестиме й кримінальну.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди відкрите кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За таке правопорушення жінці загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області