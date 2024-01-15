У Могилів-Подільському затримали зловмисника, який убив односельця і намагався приховати сліди злочину, підпаливши тіло

Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, за скоєне йому загрожує 15 років за ґратами.

14 січня на спецлінію 102 зателефонувала жителька одного з сіл Ямпільської територіальної громади й розповіла, що її 40-річний родич зізнався у вбивстві односельця та попросив викликати поліцію. Виїхавши на місце події, співробітники слідчо-оперативної групи виявили частково обгоріле тіло 42-річного чоловіка.

За інформацією слідства, під час застілля вдома у спільного знайомого між потерпілим і затриманим виникла суперечка. Чоловіки вийшли на вулицю, де почали битись. Коли постраждалий перестав подавати ознаки життя, зловмисник відтягнув його тіло у двір чужого помешкання та підпалив, намагаючись приховати сліди злочину.

Фігуранта поліцейські затримали за місцем мешкання у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області