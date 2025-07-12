У Могилів-Подільському зловмисник зберігав й розповсюджував дитяче порно та розбещував малолітню дитину

Під час досудового розслідування з мобільного телефону фігуранта вилучили фото та відеоматеріали, які відповідно до висновку експертизи належать до продукції порнографічного характеру з ознаками дитячої порнографії. За вчинення ряду злочинів йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник через месенджер безоплатно розповсюджував заборонений контент. Також 44-річний фігурант здійснював цинічні розмови з дитиною та використовуючи шантаж примушував її створювати власні фото та відео, пов’язані з демонструванням оголеного тіла акцентуючи на статевих органах.

Поліцейські затримали чоловіка в процесуальному порядку. Оперативний супровід здійснювали оперативники Управління міграційної поліції, кіберполіції та ВВ ВБ по 24 прикордонному загону Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Південь».

11 липня за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 301-1 (зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження, зберігання дитячої порнографії з метою розповсюдження, розповсюдження дитячої порнографії, примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) та ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої особи) Кримінального кодексу України. За це йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

(за матеріалами Могилів-Подільського РВП)