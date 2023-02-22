У монастирі в Києві затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на території м. Києва затримано чоловіка, який перебував у розшуку за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдань своїх російських кураторів він готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди. Ці публікації розміщувалися на російських сайтах, активно «розганялися» пропагандистами та були доступними необмеженій кількості користувачів.

Чоловік заперечував існування України як держави та українського народу. Популяризував та героїзував РФ і її президента.

При цьому негативно та упереджено висловлювався про українську мову та культуру.

Висновки експертизи підтверджують, що ці публікації містили заклики до насильства, расової, національної чи релігійної ненависті, дискримінації, інші прояви нетерпимості та ворожнечі, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та несли загрозу національній безпеці в інформаційній сфері.

У серпні 2022 року йому було повідомлено про підозру у державній зраді. Після цього він почав переховуватися від правосуддя та був оголошений у розшук.

За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронцям вдалося встановити місце перебування та затримати його на території одного з монастирів УПЦ (МП) в м. Києві, де він переховувався.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора