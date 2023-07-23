У Москві 13-річний школяр зарізав 11-річного приятеля і скинув його тіло в колектор

За словами юного вбивці, він лише захищався, а загиблий сам напав на нього з ножем.

Тіло зарізаного 11-річного Олега (ім’я змінено) знайшли у каналізаційному колекторі парку Коломенське 19 липня. Невдовзі правоохоронці затримали й підозрюваного у вбивстві — 13-річного Пашу (ім’я змінено), який дружив із хлопчиком. Він одразу у всьому зізнався і розповів свою версію: нібито Олег сам покликав його прогулятися, завів углиб парку і коли друг відвернувся, напав на нього з ножем зі спини. Так, за словами школяра, зав’язалася бійка — і Паша, відібравши ножа, випадково полоснув Олега по шиї.

Далі все стало ще гірше. Згідно з розповіддю Паші, після удару його друг упав на землю і почав кликати на допомогу. Тоді Олег, нібито перелякавшись, почав бити лежачого товариша ножем. Хлопчик спробував уповзти, і тоді Паша вдарив його ногою по голові, дотягнув друга, що втратив свідомість, до колектора, кинув туди і втік.

При цьому конфлікт між школярами, як розповів Паша, почався через звичайний жарти: він із приятелями під виглядом доларів підсунув Олегу купюри банку приколів, і того це сильно образило. Такі самі купюри слідчі якраз і знайшли на місці злочину. // Baza