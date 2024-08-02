У Мостиськах затримали водія, який в п’яним здійснив смертельну ДТП (фото)

Внаслідок автопригоди загинула неповнолітня пасажирка автомобіля.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 серпня після опівночі на вулиці Шевченка у місті Мостиська Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Kia Sportage», 23-річний житель одного з сіл району, не впорався з керуванням і в’їхав у електроопору.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка легковика, 16-річна мешканка Яворівського району, загинула на місці події. Водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Встановлено, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області