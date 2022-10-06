У Мукачеві арештовано лікарські засоби невстановленого походження орієнтовною вартістю ₴4,5 млн.

За отриманою оперативною інформацією співробітники Мукачівської окружної прокуратури та Мукачівського райуправління поліції провели невідкладний огляд на території складського приміщення в Мукачеві. У ході нього виявлено лікарські засоби невстановленого походження, орієнтовна вартість яких становить 4,5 млн грн.

Загалом вилучено тисячі упаковок лікарських засобів, які зберігалися без жодних документів. Більша частина препаратів попередньо відносяться до спортивної фармакології, зокрема це анаболічні стероїди. Усе майно арештоване судом за клопотанням прокурора Мукачівської окружної прокуратури. Лікарські засоби скерують на експертизу, аби встановити їх походження, наявність у їх складі сильнодіючих чи отруйних речовин, а також перевірити законність їх обігу на території України.

Оперативні заходи проведено в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 321 КК України. Йдеться про незаконне зберігання з метою збуту отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури