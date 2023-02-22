У Мукачеві дорослий і дитина померли через отруєння невідомою речовиною

У місті Мукачево Закарпатської області двоє людей померли через отруєння невідомою речовиною, ще одна людина у тяжкому стані у лікарні.

Про це ідеться у ранковому зведенні ДСНС України, пише УНН.

Інцидент стався 21 лютого.

“У місті Мукачево по вулиці Паркова в одноповерховому триквартирному житловому будинку в квартирі внаслідок отруєння невідомою речовиною загинуло 2 особи, з них 1 дитина (2021 р.н.)”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, постраждала ще одна людина, яку у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.

Підрозділи ДСНС не залучалися. Тривають слідчі дії.