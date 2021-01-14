У Мукачеві поліцейські розшукали зловмисницю, яка викрала у знайомого 10 тисяч гривень

Повідомлення про крадіжку з помешкання на вулиці Окружній у місті Мукачеві до поліції надійшло 7 січня. 38-річний чоловік розповів, що з його вітальні зникли гроші у сумі 10 тисяч гривень.

Крадіжку оперативно розкрили працівники кримінальної поліції Мукачева. Після проведення необхідних розшукових заходів поліцейські вийшли на молоду мукачівку.

Як з’ясувалось, чоловік напередодні познайомився з 20-літньою дівчиною і одразу ж запросив її до себе в гості. Скориставшись відсутністю господаря у кімнаті, мукачівка таємно викрала гроші з вітрини шафи.

Викрадені кошти дівчина наступного ж дня витратила на особисті потреби.

За фактом крадіжки у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції вирішують питання про повідомлення дівчині про підозру у вчиненні крадіжки. Водночас правоохоронці застерігають громадян від зайвої довірливості, впускаючи у свій дім малознайомих осіб.

Поліція Закарпатської області