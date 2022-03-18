У Мукачеві поліцейські затримали зловмисника, у якого вилучили наркотики та зброю

Мукачівські поліцейські припинили злочинну діяльність місцевого наркоторговця. За оперативною інформацією співробітників кримінальної поліції 34-річний чоловік причетний до вирощування та розповсюдження на території регіону наркотиків.

З помешкання фігуранта працівники Мукачівського районного управління поліції вилучили згортки з марихуаною, білу кристалічну речовину схожу на метамфетамін, електронні ваги, пристрої для куріння, мобільні телефони та експрес-тести.

Загальна вага вилучених наркотичних речовин склала майже 300 грамів.

Окрім цього, працівники поліції вилучили у зловмисника зброю та набої до неї. Всі речові докази направлено експерту для дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Враховуючи висновки експерта, окрему правову кваліфікацію буде надано і за зберігання зброї.

Підозрюваного у злочині затримано у порядку статті 208 КПК України. Зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Відповідно до санкції статті мукачівцю загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області