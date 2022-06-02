У Мукачеві поліція затримала зловмисника, який убив знайому та приховав тіло

Вчора, 1 червня, мукачівські поліцейські отримали повідомлення про те, що в одній із квартир на вулиці Підопригори було виявлено тіло жінки без ознак життя.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду експерти-криміналісти виявили на тілі 40-річної жінки, яке було загорнуте у килим, сліди насильницької смерті.

Провівши всі невідкладні слідчі дії на місці події, поліцейські розпочали заходи для встановлення та затримання особи, причетної до злочину. В результаті, вже за кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного — 36-річного мукачівця.

Нараз відомо, що зловмисник та потерпіла розпивали разом спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого мукачівець наніс кілька ударів по тілу жінки, які виявилися смертельними для неї.

Після цього зловмисник загорнув тіло потерпілої у килим та виніс на балкон, де воно пролежало кілька днів.

Зібравши необхідні докази працівники поліції затримали підозрюваного у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ужкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За скоєне чоловікові загрожує до 10 років ув‘язнення.

Поліція Закарпатської області