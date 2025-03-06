У Мукачеві в лікарні затримала пацієнта-покидька, який ножем вдарив медпрацівницю

Сьогодні о 13-ій годині поліцейські Мукачева отримали повідомлення про те, що у місцевій лікарні пацієнт наніс тілесні ушкодження медпрацівниці.

На місце події негайно виїхали спіробітники Мукачівського районного управління поліції та наряд поліції охорони. Вони затримали агресивного нападника й встановили обставини події.

Відомо, що 31-річний чоловік, якого три дні тому було доставлено до реанімаційного відділення, накинувся на медсестру з ножем через переведення його до іншого відділення.

Наразі 21-річній потерпілій надають необхідну допомогу, у неї діагностовано колото-різану рану шиї.

Слідчі Мукачівського районного управління поліції кваліфікували подію за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йдеться про замах на умисне вбивство.

Поліція Закарпатської області