У Мукачеві вночі госпіталізували двох чоловіків з вогнепальними пораненнями
Сьогодні, до Лікарні святого Мартина було доставлено двох чоловіків 27-28 років з вогнепальними пораненнями.
Як зазначили Mukachevo.net у лікарні, чоловіків оперували всю ніч.
Один з них отримав вогнепальне поранення у легені. Стан його важкий, знаходиться у реанімації.
Другий отримав поранення у плече під лопатку. Стан середнього ступеня важкості.
Наразі більше подробиць не відомо.
Mukachevo.net намагається зв’язатись з правоохоронцями аби взнати офіційну інформацію.Tweet