У Мукачеві вночі госпіталізували двох чоловіків з вогнепальними пораненнями

Сьогодні, до Лікарні святого Мартина було доставлено двох чоловіків 27-28 років з вогнепальними пораненнями.

Як зазначили Mukachevo.net у лікарні, чоловіків оперували всю ніч.

Один з них отримав вогнепальне поранення у легені. Стан його важкий, знаходиться у реанімації.

Другий отримав поранення у плече під лопатку. Стан середнього ступеня важкості.

Наразі більше подробиць не відомо.

Mukachevo.net намагається зв’язатись з правоохоронцями аби взнати офіційну інформацію.