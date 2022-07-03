У Мукачеві «за гарячими слідами» затримали двох неповнолітніх, які пограбували перехожого

Вчора, 2 липня, ввечері на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Духновича в Мукачеві невідомі пограбували чоловіка. Йшлося про двох хлопців, які рвучко вихопили в 27-річного мукачівця наплічну сумку та швидко втекли з місця події.

Отримавши опис, поліцейські негайно розпочали пошуки. Вже за кілька хвилин на одній із центральних вулиць міста працівники поліції помітили одного із нападників.

Схожий за описом юнак з наплічником, помітивши поліцейський патруль, кинув свої речі та почав швидко тікати. Проте 17-річний мукачівець майже одразу ж був затриманий поліцейськими.

Іншого неповнолітнього – 15-річного – поліцейські також затримали в порядку статті 208 КПК України.

Речовий доказ – сумку з речами, поліцейські вилучили та повернуть потерпілому.

Наразі обидва юнаки знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Слідство у справі, розпочатій за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж), триває.

Поліція Закарпатської області