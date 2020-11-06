У Мукачеві затримали агресивного чоловіка, який із сокирою кидався на власну матір

Ця подія трапилась вчора, 4 листопада, близько 17-ої години у Мукачеві. Жінка викликала поліцію, бо син вчиняв над нею фізичне насильство.

Поліцейські оперативно прибули на місце події, зайшли у під’їзд і підійшли до входу квартири. Двері їм відчинила заявниця. У цей час син стояв поруч з нею.

Чоловік кричав, нецензурно висловлювався в сторону жінки, а потім почав їй погрожувати. Після цього відійшов у іншу кімнату, а повернувся звідти із сокирою в руках. На очах охоронців порядку намагався нею нанести удар матері.

Миттєво відбивши удар, інспектори затримали чоловіка, надягнувши на нього кайданки.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, якій і передали затриманого. // Закарпаття онлайн