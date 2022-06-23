У Мукачеві затримали двох наркоторговців, у яких вилучила «товару» майже на пів мільйона гривень

Співробітники Мукачівського районного управління поліції, в результаті тривалої оперативної роботи, припинили злочинну діяльність двох місцевих торговців наркотиками. Затримання зловмисників провели вчора, 22 червня, за силової підтримки бійців КОРДу.

В ході слідства встановлено, що раніше судимі мукачівці, віком 23 та 24 роки, налагодили схему розповсюдження наркотиків серед наркозалежних.

В ході контролю за вчиненням злочину оперативники задокументували черговий факт збуту метамфетаміну одним із фігурантів.

Після цього за місцем проживання зловмисників та у їх автівках слідчі провели обшуки. Серед вилученого — пакунки з марихуаною та метамфетаміном, частина з яких була вже розфасована та готова до продажу. Також вилучено зіп-пакети та електронні ваги.

Загалом вартість вилучених наркотиків, за цінами «чорного ринку», становить майже 500 тисяч гривень.

У транспортному засобі одного з підозрюваних поліцейські вилучили готівку в сумі 200 тисяч гривень, гранату Ф-1 та запал до неї.

Всі речові докази буде скеровано експерту для дослідження.

Слідчі, за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури, кваліфікували дії фігурантів за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Обох наркоділків правоохоронці помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області