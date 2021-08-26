У Мукачеві затримали зловмисників, які розбили вікна та порізали колеса автомобіля

Слідчі поліції Мукачева відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, вчинених групою осіб неподалік торговельного закладу у місті. Причетних до злочину розшукали. Фігурантів затримано у процесуальному порядку

Вчора, 25 серпня, близько 20:10 до поліції зателефонувала жінка, яка стала випадковим свідком хуліганських дій неподалік автостанції у Мукачеві.

Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що між двома чоловіками на касі місцевого супермаркету виник конфлікт. Після словесної перепалки один з учасників конфлікту, 39-річний місцевий житель, сів до авто марки «Skoda» та поїхав з місця події.

Однак іншу сторону такий розвиток не влаштував і чоловік разом зі своїми товаришами наздогнав авто мукачівця та разом вони пошкодили лобове скло та вікна, а також порізали колеса на автівці потерпілого.

Зловмисників на місці події оперативно затримали співробітники поліції охорони та слідчо-оперативна група місцевого управління поліції. Зараз 34-річний та 33-річний фігуранти, відповідно до статті 208 КПК України, поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що до злочину причетний ще один товариш підозрюваних. Зараз тривають заходи щодо його розшуку.

Слідчі поліції за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті за скоєне затриманим загрожує до 4 років позбавлення волі. У справі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області