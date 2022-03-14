У Мукачеві затримали зловмисницю, яка обікрала переселенку під час повітряної тривоги

За допомогою до поліції Мукачева звернулася 36-річна жінка, яка повідомила про крадіжку 10 тисяч гривень та 300 доларів. Потерпіла розповіла, що разом з сестрою і дітьми нещодавно переїхала в гуртожиток Мукачева з території, де тривають бойові дії. Під час повітряної тривоги жінки спустилися у сховище, а невідомий пробрався в їх помешкання та забрав всі гроші.

Співробітники кримінальної поліції Мукачева провели всі необхідні заходи і оперативно встановили особу, яка може бути причетна до крадіжки. Зловмисницею виявилася 34-річна жінка. Як встановили поліцейські, вона безперешкодно зайшла до кімнати, коли там нікого не було, і забрала всі гроші. Викрадені кошти слідчі вилучили та будуть повернуті потерпілій.

За фактом крадіжки у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Поліцейські затримали фігурантку в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру та обрання щодо неї запобіжного заходу.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» статтю 185 (крадіжка) доповнено кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Саме тому підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області