У Мукачеві затримала раніше судимого наркоторговця, який розповсюджував амфетамін

Мукачівські поліцейські затримали раніше судимого місцевого мешканця за розповсюдження наркотиків у райцентрі. Зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування, поліція встановлює канали надходження наркотиків до збувача.

Оперативники Мукачівського районного управління поліції спільно зі слідчими припинили злочинну діяльність 33-річного наркоторговця.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про злочинну діяльність фігуранта та провели ряд заходів для його викриття й затримання. В ході контролю за вчиненням злочину, правоохоронцям вдалося задокументувати кілька фактів збуту підозрюваним особливо небезпечного наркотику аметамфетамін. Зустрічі з покупцями він переважно призначав у себе вдома.

Дізнавшись про орієнтовний час запланованої зустрічі з клієнтом, місцеві поліцейські, за силової підтримки спецпризначенців РПОП, затримали торговця наркотиками «на гарячому», одразу після передачі «товару».

З місця події слідчі вилучили гроші та пакунок з амфетаміном.

Вже раніше судимого за наркозлочини фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За торгівлю наркотиками мукачівцю загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Оперативні заходи у справі тривають. Поліція встановлює канали постачання фігуранту наркотовару. Досудове розслідування у справі здійснюється за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області