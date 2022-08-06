У Мукачеві затримали раніше судимого крадія, який причетний до серії майнових злочинів

Оперативники Мукачівського районного управління поліції розшукали та затримали зловмисника причетного до крадіжок грошей з торгових закладів на території райцентру. Наразі зловмисник затриманий та перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 8 років ув‘язнення

Оперативники кримінальної поліції Мукачівського районного управління викрили на вчиненні серії крадіжок 25-річного місцевого жителя. Наразі відомо про його причетність до щонайменше трьох таких злочинів на території райцентру.

Встановлено, що раніше судимий мукачівець скоїв крадіжку грошей з місцевого магазину, що по вулиці Возз’єднання. Там, скориставшись відсутністю продавця, фігурант викрав з каси 29 тисяч гривень.

Наступні дві крадіжки мукачівець скоїв у торгових закладах міста. Як і в попередньому випадку, за відсутності продавців зловмисник викрадав гроші з каси.

Всі ці злочини мукачівець скоїв перебуваючи на іспитовому терміні.

Слідчі кваліфікували його дії за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За усіма фактами в поліції триває розслідування. Оперативники перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення аналогічних злочинів у районі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області