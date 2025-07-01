У Мукачеві затримали зловмисника, який постачав наркотики до різних регіонів України

У ході оперативної роботи співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Закарпатській області встановили, що молодий чоловік активно займався торгівлею наркотичними речовинами. Для припинення його протиправної діяльності поліцейські провели комплекс оперативних заходів, в результаті яких фігуранта затримали «на гарячому» — під час отримання чергової партії наркотиків.

У зловмисника вилучили близько 1 кілограма марихуани, орієнтовна вартість якої на «чорному ринку» становить понад 200 тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний самостійно фасував наркотики у себе вдома, після чого відправляв їх покупцям через логістичні служби. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання затриманого вилучено електронні ваги, поліетиленові пакети, пристрої для вживання наркотичних засобів рослинного походження, а також інші докази, які підтверджують його причетність до злочинної діяльності.

Слідчі Мукачівського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, оголосили чоловіку підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконний збут наркотичних засобів.

У межах досудового розслідування поліцейські встановлюють походження вилучених речовин та можливі канали постачання. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області