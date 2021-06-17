У Мукачево 33-річна аферистка виманила у неповнолітньої майна на понад 60 тисяч гривень

До Мукачівського районного управління поліції звернувся житель міста з повідомленням про те, що його неповнолітня донька стала жертвою шахрайки. Чоловік розповів, що протягом тривалого часу його 17-річна дочка невідомій жінці виносила з будинку гроші, ювелірні прикраси, побутову техніку, електроінструменти, телефони, планшет та інше цінне майно.

Поліцейські Мукачева оперативно відреагували та розшукали зловмисницю, яка ошукала неповнолітню дівчину. У ході розслідування з’ясовано, що 33-річна жінка у ролі посередника між неповнолітньою та вигаданою цілителькою, під приводом повернення хлопця дівчині, виманила у неї гроші та майно на суму понад 60 тисяч гривень. Окрім техніки, яку дівчина винесла з помешкання батьків, вона перераховувала на банківський рахунок зловмисниці гроші різними сумами від 300 до 3000 гривень. Загалом слідчим поліції вдалось встановити понад 40 таких епізодів.

Під час документування кримінального правопорушення поліцейські частково вилучили майно потерпілих з помешкання зловмисниці, частину підозрюваній вдалось перепродати.

За вказаним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частинами 1 та 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські зібрали достатньо доказів у справі та повідомили шахрайці про підозру у вчиненому злочині та вже готують матеріали для обрання їй запобіжного заходу. За скоєне підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Шановні громадяни! Не довіряйте малознайомим людям із сумнівними пропозиціями. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте та одразу повідомляйте про це поліцію.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області