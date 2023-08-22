У Миколаєві чоловік убив знайому, яку він запідозрив у крадіжці грошей

Встановили зловмисника оперативники управління карного розшуку, слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно із оперативниками та слідчими відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління. Нині затриманому повідомили про підозру та найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід.

18 серпня до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від 48-річного місцевого мешканця про те, що в дачному будинку він виявив тіло колишньої дружини.

На місце події оперативно прибули оперативники та слідчі відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління, слідчі слідчого управління, криміналісти, співробітники управління карного розшуку та кримінального аналізу. Судово-медичний експерт, оглянувши померлу, виявив на її тілі ознаки насильницької смерті.

-У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що до вбивства 45-річної жінки причетний її сусід. Поліцейські з’ясували, що того дня зловмисник разом з потерпілою вживали спиртні напої, – розповів начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет.

Зі слів підозрюваного, після випитого він заснув. Згодом прокинувся і пішов додому, повертаючись, виявив, що з його кишені зникли кошти в сумі сім тисяч гривень. Зловмисник, запідозривши у крадіжці знайому, повернувся до її будинку та почав бити жінку палицею. Після чого вона зізналась та віддала гроші чоловіку, але той продовжував бити потерпілу, нанісши їй декілька ударів молотком по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла. Після вчиненого злочину чоловік викинув знаряддя злочину в кущі неподалік від свого будинку, а свої особисті речі склав у пакет, який залишив у полі.

Речі та знаряддя злочину поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадження здійснює окружна прокуратура м. Миколаєва.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області