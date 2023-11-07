У Миколаєві дебошир чинив опір та заподіяв патрульному тілесні ушкодження

40-річному фігуранту слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. За скоєний злочин йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Ввечері 5 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із закладів міста відвідувач поводить себе неадекватно та пошкоджує майно закладу. На виклик прибули патрульні поліцейські, які доставили дебошира до відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління.

Під час спілкування із правоохоронцями у відділку поліції правопорушник продовжував поводити себе зухвало. На вимогу патрульного припинити протиправні дії, фігурант завдав йому удар по обличчю.

Слідчі затримали 40-річного зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків».

Нині затриманому оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області