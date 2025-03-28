У Миколаєві до 7 років ув’язнення засуджено водія, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП

За публічного обвинувачення прокурора Миколаївської обласної прокуратури 36-річного мешканця Миколаєва визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Прокурор у суді довів, що в лютому 2022 року водій автомобіля Volkswagen Touareg, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався автодорогою «Благовіщенське—Миколаїв» у напрямку Миколаєва.

Наближаючись до повороту на селище Матвіївка, він не зменшив швидкість до дозволених 50 км/год. Перед обгоном колони транспортних засобів, що рухалася попереду, не переконався в безпеці маневру та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ-330214.

Унаслідок аварії 51-річний водій ГАЗ отримав тяжкі тілесні ушкодження та загинув на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою вину.

Рішення ще не набрало законної сили й може бути оскаржене в апеляційному суді.

Миколаївська обласна прокуратура