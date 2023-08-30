У Миколаєві група «чорних ріелторів» здійснювала незаконні оборудки з нерухомістю

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чотирьом мешканцям міста Миколаєва за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих та особливо розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.2 ст.28 ч.4, ч.5 ст.190, ч.2 ст.209 КК України).

За даними слідства, до складу групи входили двоє чоловіків – представником приватної рієлторської компанії та його помічник, та двоє жінок, одна з яких засновниця підприємства з виготовлення технічної документації.

Також до своєї злочинної діяльності вони залучили державного реєстратора, яким на підставі підроблених документів реєструвалось право власності на об’єкти нерухомості, працівників підприємства, яким здійснювалось виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості та нотаріусів, якими реєструвались договори купівлі-продажу квартир.

Упродовж майже трьох років зловмисники підшукували квартири, які переходили на баланс міської ради у результаті не прийняття спадщини або відсутності спадкоємців померлих миколаївців. Нерухомість оформляли на своїх знайомих, а потім продавали від імені фіктивних власників.

У такий спосіб зловмисники продали дві квартири. Вартість однієї квартири складала близько 25 тисяч доларів США.

У ході 20 обшуків за місцями мешкання зловмисників, в адміністративному приміщенні одного з селищних рад, в офісах нотаріусів та на підприємстві, яке надавало послугу з технічної інвентаризації вилучено кошти в сумі майже 50 тисяч доларів США і більше шести тисяч гривень, доказову базу здійснення шахрайських дій і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, кожного з фігурантів.

За клопотаннями сторони обвинувачення суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, трьом – із правом внесення застави понад 1,3 млн грн та ще одному підозрюваному – у сумі понад 200 тис грн.

Досудове розслідування здійснює слідчі (детективи) СУ ГУ НП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ, відділ протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НПУ.

За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура