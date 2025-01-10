У Миколаєві інструктор автошколи вимагав 14 тис. за успішне складання практичного іспиту з водіння
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури інструктору автошколи повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди ( ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав від слухача автошколи 14 тисяч гривень за сприяння у прийнятті позитивного рішення посадовими особами територіального сервісного центру щодо складання практичного іспиту з метою отримання посвідчення водія категорії «В».
Зловмисника затримали 8 січня цього року в місті Миколаєві під час отримання обумовленої суми неправомірної вигоди у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводить СУ ГУНП у Миколаївській області за оперативного супроводу Миколаївського управління ДВБ НП України.
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Миколаївська обласна прокуратура